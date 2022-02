Juve Stabia, terzo ko di fila: a Picerno una rete di Reginaldo condanna le vespe (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPicerno (Pz)- Una rete di Reginaldo allo scoccare dell’ora di gioco condanna la Juve Stabia alla terza sconfitta consecutiva. Un ko che conferma un periodo di crisi che sembra non avere fine. Di positivo per le vespe c’è solo il primo quarto di gara, ben giocato dagli uomini di mister Sottili. Stoppa ed Esposito sfiorano il vantaggio per gli ospiti, poi la gara vive una lunga fase di equilibrio, rotta dalla zampata del brasiliano Reginalo che incanala la gara verso i padroni di casa. Sterile il forcing finale dei gialloblu che non riescono a riequilibrare le sorti del match. Az Picerno-Juve Stabia 1-0 rete: 14’st Reginaldo Picerno: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Pz)- Unadiallo scoccare dell’ora di giocolaalla terza sconfitta consecutiva. Un ko che conferma un periodo di crisi che sembra non avere fine. Di positivo per lec’è solo il primo quarto di gara, ben giocato dagli uomini di mister Sottili. Stoppa ed Esposito sfiorano il vantaggio per gli ospiti, poi la gara vive una lunga fase di equilibrio, rotta dalla zampata del brasiliano Reginalo che incanala la gara verso i padroni di casa. Sterile il forcing finale dei gialloblu che non riescono a riequilibrare le sorti del match. Az1-0: 14’st: ...

Advertising

TSTARANTO : VIDEO Juve Stabia, Sottili: 'Rammarico per non aver concretizzato le azioni create' - anteprima24 : ** Juve Stabia, terzo ko di fila: a #Picerno una rete di #Reginaldo condanna le vespe ** - TSTARANTO : Serie C/C: Un gol di Reginaldo regala il successo all'AZ Picerno e inguaia la Juve Stabia - ssjuvestabiaspa : AZ Picerno-Juve Stabia 1-0: gli scatti del match #ForzaJuveStabia - piutremarnv : @caterinapullia La penso esattamente come te. Uno come Kean dovrebbe giocare nella Juve Stabia invece di fare pure… -