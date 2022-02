Infortunio Anguissa, arriva il comunicato del Napoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Napoli perde per Infortunio Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese si è infatti sottoposto agli esami strumentali di rito nella giornata di oggi, e questi hanno evidenziato una lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra. Di seguito il comunicato del club condiviso sull’account ufficiale di Twitter. ? Anguissa, lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.?#ForzaNapoliSempre https://t.co/AaOgwrWwRX— Official SSC Napoli (@sscNapoli) February 19, 2022 IL comunicato DEL NapoliFrank Anguissa si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già ... Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilperde perFrank Zambo. Il centrocampista camerunese si è infatti sottoposto agli esami strumentali di rito nella giornata di oggi, e questi hanno evidenziato una lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra. Di seguito ildel club condiviso sull’account ufficiale di Twitter. ?, lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.?#ForzaSempre https://t.co/AaOgwrWwRX— Official SSC(@ssc) February 19, 2022 ILDELFranksi è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già ...

