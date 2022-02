Gazzetta e il rigore di Juan Jesus: “vivisezionare ossessivamente le azioni porta a un distacco dal reale” (Di sabato 19 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport torna sul rigore assurdo che ha determinato il pareggio del Barcellona. Il tocco impercettibile di mano (in realtà di mignolo) di Juan Jesus in area, tocco che nemmeno cambia la traiettoria del pallone. rigore da Var, l’arbitro nemmeno se n’era accorto. Scrive la Gazzetta: rigore da tempi dell’OFR, appunto, perché l’arbitro Kovacs, pur con gli occhi fissi sull’azione, non aveva avuto reazioni anche per l’invariabilità della traiettoria. Il problema, allora, è che il “vivisezionare” ossessivamente le azioni ha ormai portato a un distacco dalla percezione reale della dinamica del calcio. È il calcio del… dopo: giusto così? Non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Ladello Sport torna sulassurdo che ha determinato il pareggio del Barcellona. Il tocco impercettibile di mano (in realtà di mignolo) diin area, tocco che nemmeno cambia la traiettoria del pallone.da Var, l’arbitro nemmeno se n’era accorto. Scrive lada tempi dell’OFR, appunto, perché l’arbitro Kovacs, pur con gli occhi fissi sull’azione, non aveva avuto reanche per l’invariabilità della traiettoria. Il problema, allora, è che il “leha ormaito a undalla percezionedella dinamica del calcio. È il calcio del… dopo: giusto così? Non ...

Advertising

Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - napolista : Gazzetta e il rigore di Juan Jesus: “vivisezionare ossessivamente le azioni porta a un distacco dal reale” Stravol… - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Gazzetta – Braccio largo di Juan Jesus: c’era il rigore per il Barcellona - infoitsport : Gazzetta - Braccio largo di Juan Jesus: c'era il rigore per il Barcellona - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Braccio largo di Juan Jesus: c’era il rigore per il Barcellona -