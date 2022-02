Futsal | il Benevento5 non si ferma più | 3-1 in rimonta contro il Nordovest

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTerza vittoria consecutiva tra le mura amiche del «PalaTedeschi» per il Benevento 5 che si è sbarazzato con qualche affanno di un mai domocon gli ospiti tenuti a galla dalle parate di un Giannone in versione saracinesca. Pronti, via e Frigerio ha scaldato subito le mani a Matheus mentre sul versante opposto due volte Mejuto, Volonnino e Botta sono stati costretti a fare i conti con le straordinarie respinte di Giannone. Il match, poi, ha avuto un sussulto improvviso al 7’ quando Simone Kamel ha estratto dal cilindro un colpo di tacco straordinario sugli sviluppi di una palla inattiva portando in vantaggio il. La riposta del Benevento 5 è stata subito di quelle importanti con le conclusioni di Mejuto e Stigliano andate puntualmente a sbattereil portiere ospite, ma per poco al 13’ ...