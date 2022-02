Entry list Atp Santiago 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di sabato 19 febbraio 2022) L’Entry list dell’Atp 250 di Santiago 2022, evento in programma dal 21 al 27 febbraio. Il norvegese Casper Ruud guida il seeding, seguito dall’austriaco Dominic Thiem e dal cileno nonché padrone di casa Cristian Garin. L’unico tennista azzurro ammesso direttamente nel main draw è Marco Cecchinato. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp 250 di Santiago 2022. Entry list ATP Santiago 2022 8. Casper Ruud (NOR)16. Dominic Thiem (AUT) 19. Cristian Garín (CHI) 38. Federico Delbonis (ARG) 44. Albert Ramos Viñolas (ESP) 61. Pedro Martínez (ESP) 64. Federico Coria (ARG) 71. Jaume Munar (ESP) 72. Facundo Bagnis (ARG)75. Roberto Carballés Baena (ESP) 77. Miomir Kecmanovic (SRB) 79. Thiago Monteiro ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) L’dell’Atp 250 di, evento in programma dal 21 al 27 febbraio. Il norvegese Casper Ruud guida il seeding, seguito dall’austriaco Dominic Thiem e dal cileno nonché padrone di casa Cristian Garin. L’unico tennista azzurro ammesso direttamente nel main draw è Marco Cecchinato. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp 250 diATP8. Casper Ruud (NOR)16. Dominic Thiem (AUT) 19. Cristian Garín (CHI) 38. Federico Delbonis (ARG) 44. Albert Ramos Viñolas (ESP) 61. Pedro Martínez (ESP) 64. Federico Coria (ARG) 71. Jaume Munar (ESP) 72. Facundo Bagnis (ARG)75. Roberto Carballés Baena (ESP) 77. Miomir Kecmanovic (SRB) 79. Thiago Monteiro ...

Advertising

TimeToCook : @Haggiskings Sausage ragù: - U23Junioresnews : The entry list has quite some quality. Davide Persico for Colpack @sv_rtin for Biesse Carrera Andrea Biancalani for… - MotorcycleSp : Un altro campionato del mondo di motocross inizia questo fine settimana con la pista di Matterley Ba... #MXGP… - livetennisit : Challenger Roseto degli Abruzzi: L’entry list Md e Qualificazioni. Il torneo partirà il prossimo 07 Marzo - Rafa_C_G_E : RT @canal_tenis: Este es el Entry list del #Challenger Roseto Degli Abruzzi ???? ?? -