Chi era Luca Attanasio l’ambasciatore ucciso in un agguato

Luca Attanasio nasce nel 1977 a Saronno e pare che abbia avuto le idee chiare fin da giovane su cosa volesse fare da grande. Si laurea con lode presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 2001 e, solamente due anni dopo, viene ammesso alla carriera come diplomatico. La sua carriera umanitaria e l'agguato di Luca Attanasio Dal 2006 per quattro anni lavora come capo nell'ufficio commerciale e di economia nell'ambasciata italiana di Berna. I tre anni successivi lo vedono impegnato come console generale a Casablanca, per poi essere eletto come capo segreteria presso il Ministero degli esteri. Nel 2015 riveste il ruolo di consigliere dell'ambasciata italiana in Nigeria, più precisamente ad Abuja. A soli quarant'anni, nel 2017, in qualità di consigliere di legazione lavora come capo ...

