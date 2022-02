Che fine fanno le criptovalute legalizzate dall’Ucraina (Di sabato 19 febbraio 2022) Il parlamento ucraino ha approvato un disegno di legge per integrare le criptovalute nel sistema di protezione legale finanziaria, preparando un quadro per la regolamentazione e la gestione dei beni digitali come Bitcoin. “Questo legalizzerà gli scambiatori di criptovalute e le criptovalute stesse, e gli ucraini potranno proteggere i loro beni da possibili abusi o frodi”, ha annunciato su Twitter il vice primo ministro ucraino e ministro della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov. Una mossa con cui Kiev si è spinta in avanti sul terreno complesso in cui si muove la finanza del futuro, e lo ha fatto in un momento assolutamente particolare per il Paese. L’Ucraina è infatti circondata dalle unità militari che la Russia ha ammassato da mesi per creare una leva di negoziazione forzata con l’Occidente. Una mossa muscolare con cui ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) Il parlamento ucraino ha approvato un disegno di legge per integrare lenel sistema di protezione legale finanziaria, preparando un quadro per la regolamentazione e la gestione dei beni digitali come Bitcoin. “Questo legalizzerà gli scambiatori die lestesse, e gli ucraini potranno proteggere i loro beni da possibili abusi o frodi”, ha annunciato su Twitter il vice primo ministro ucraino e ministro della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov. Una mossa con cui Kiev si è spinta in avanti sul terreno complesso in cui si muove la finanza del futuro, e lo ha fatto in un momento assolutamente particolare per il Paese. L’Ucraina è infatti circondata dalle unità militari che la Russia ha ammassato da mesi per creare una leva di negoziazione forzata con l’Occidente. Una mossa muscolare con cui ...

