Anticipazioni Amici 21 del 19/02/2022: un altro allievo accede al serale! (Di sabato 19 febbraio 2022) Poche ore fa si è conclusa la registrazione di Amici 21 che andrà in onda domani, domenica 20 Febbraio. A seguire tutte le Anticipazioni da Amici News: Ospite della puntata Elodie che ha giudicato le cover dei cantati. Ha stilato la classifica: primi a pari merito sono stati LDA e Aisha che hanno avuto come voto 8,5. A seguire Crytical, Luigi Albe e Calma sono risultati ultimi in classifica. Carola va al serale L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 19 febbraio 2022) Poche ore fa si è conclusa la registrazione di21 che andrà in onda domani, domenica 20 Febbraio. A seguire tutte ledaNews: Ospite della puntata Elodie che ha giudicato le cover dei cantati. Ha stilato la classifica: primi a pari merito sono stati LDA e Aisha che hanno avuto come voto 8,5. A seguire Crytical, Luigi Albe e Calma sono risultati ultimi in classifica. Carola va al serale L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

VicolodelleNews : Anticipazioni #Amicispoiler: maglie del serale negate, classifiche ed inediti – in aggiornamento Per leggere qui --… - cia99000 : RT @GossipTv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ??MARIA ANNUNCIA CHE I POSTI AL SERALE SONO 12 O 14, MA OGNI PROF PUÒ RICHIEDERE ALLA PRODUZIONE DI… - albemimundo : RT @GossipTv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ??MARIA ANNUNCIA CHE I POSTI AL SERALE SONO 12 O 14, MA OGNI PROF PUÒ RICHIEDERE ALLA PRODUZIONE DI… - Sofia97470073 : RT @immreb: ??Anticipazioni Amici: la produzione manda in onda un filmato in cui Christian fa ritrovare il letto a Nunzio fuori dalla casett… - albemimundo : RT @GossipTv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ??TODARO ERA IN COLLEGAMENTO DA CASA?? #AMICI21 #amici2021 #Amicispoiler -