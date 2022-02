Amici 2021, spoiler e anticipazioni 20 Febbraio 2021 (Di sabato 19 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la registrazione della ventesima puntata del pomeridiano di Amici 2021, che andrà in onda domani alle 14.00 su Canale 5. Ospite in studio la cantante Elodie, prossima al lancio del nuovo singolo, chiamata a giudicare una gara di Cover tra i cantanti ancora in corsa per il Serale: ex-aequo al primo posto tra LDA e Aisha. Il giovane D’Alessio, a questo punto, potrebbe accedere direttamente al Serale se il suo coach Rudy Zerbi lo volesse, ma lui decide di prendersi ulteriore tempo per valutare. Va al Serale, invece, la ballerina Carola Puddu, “pupilla” dell’inflessibile Alessandra Celentano. In studio poi giunge Alex Britti, complice di una sorpresa a Luigi: i due suonano la chitarra insieme, poi Strangis si rimette al giudizio di Rudy Zerbi che, però, per il momento non lo manda al Serale. Tempo di gare ... Leggi su zon (Di sabato 19 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la registrazione della ventesima puntata del pomeridiano di, che andrà in onda domani alle 14.00 su Canale 5. Ospite in studio la cantante Elodie, prossima al lancio del nuovo singolo, chiamata a giudicare una gara di Cover tra i cantanti ancora in corsa per il Serale: ex-aequo al primo posto tra LDA e Aisha. Il giovane D’Alessio, a questo punto, potrebbe accedere direttamente al Serale se il suo coach Rudy Zerbi lo volesse, ma lui decide di prendersi ulteriore tempo per valutare. Va al Serale, invece, la ballerina Carola Puddu, “pupilla” dell’inflessibile Alessandra Celentano. In studio poi giunge Alex Britti, complice di una sorpresa a Luigi: i due suonano la chitarra insieme, poi Strangis si rimette al giudizio di Rudy Zerbi che, però, per il momento non lo manda al Serale. Tempo di gare ...

