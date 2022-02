(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Prosegue la corsa dell’italiano dinel, con un +12,6% nei primi 11 mesi e una prospettiva record di chiusura d’anno a 7,1 miliardi di euro. Complice, secondo l’analisi dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly, una “revenge spending” nei Paesi terzi che ha visto assoluti protagonisti gliitaliani. Sugli scudi, nell’analisi realizzata sull’extra-Ue nei 12 mesi dello scorso anno, il mercato statunitense che ha visto lievitare di un terzo la domanda a valore, con iladdirittura a +43%. Ma non è solo il primo mercato al mondo, dove anche lo champagne ha registrato nel post-lockdown una crescita di oltre il 50%, a registrare il boom di bollicine nei calici: in Cina, notoriamente consumatrice ‘rossista’, l’incidenza degli sparkling sui consumi ...

Advertising

fisco24_info : Vino, vola export spumanti nel 2021, traina Prosecco: (Adnkronos) - Prosegue la corsa dell’export italiano di vino… - bsk8_8 : @saarabarbero ragazzina biondina con del vino e si vola - Tiziana17775194 : BonPranzo Roma Er coco de Roma Mia è ‘na persona saggia perché quanno cucina o magna nun va mai de fretta tanto er… - igessiwines : RT @COltrepo: Il vino d’Oltrepo vola verso #LosAngeles ????@GamberoRossoINT #GamberoRosso #DiscoverOltrepoWines #Oltrepopavese #VinidiLomb… - COltrepo : Il vino d’Oltrepo vola verso #LosAngeles ????@GamberoRossoINT #GamberoRosso #DiscoverOltrepoWines #Oltrepopavese… -

Ultime Notizie dalla rete : Vino vola

Adnkronos

Prosegue la corsa dell'export italiano dinel 2021, con un +12,6% nei primi 11 mesi e una prospettiva record di chiusura d'anno a 7,1 ... con il Prosecco chea +117% e con un export degli ...... insieme a poche altre realtà, segnarono la rinascita delpugliese , anzi la liberazione da ... Il tempo, era dal 2011 che non partecipavamo ad una verticale di Graticciaia, anche questa a ...Per l’Osservatorio di Unione italiana vini e Vinitaly, gli sparkling tricolore volano anche in Canada (+23%), Svizzera (+11%) e Giappone (+5%). “La categoria che più ha sofferto l’emergenza- commenta ...Per l'Osservatorio di Unione italiana vini e Vinitaly, gli sparkling tricolore volano anche in Canada (+23%), Svizzera (+11%) e Giappone (+5%). Per il direttore generale di Veronafiere ...