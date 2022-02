Advertising

sportli26181512 : Vieri su Juve-Torino: 'Vlahovic contro Bremer non l'ha mai presa': Christian Vieri commenta alla Bobo Tv la partita… - conte_giuseppe : Vieri: 'Vlahovic è una belva, Agnelli ha fatto colpo devastante. La Juve può vincere tutte le gare che restano' 11… - bandito_1899 : “con Vlahovic la Juve può fare 4 gol a partita” @vieri_bobo - F1N1no : @MattiaLeone94 @Cava92 @leleadani @vieri_bobo Gli ho fatto notare l'incongruenza della sua narrazione. O meglio. Gl… - ilcirotano : Da Pessotto a Dino Baggio, da Immobile a Vieri: i doppi ex di Torino-Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Vieri Juve

In vista del derby di Torino, ecco l'11 titolare di coloro che hanno indossato le maglie die Toro dagli anni '90 ad oggiCommenta per primo Cristiansull'Inter alla BoboTv: 'Sono tutte lì, è un campionato bellissimo. Ho visto sabato sera la partita tra Napoli ed Inter e quella di ieri dellain quel di Bergamo ed ho notato una differenza ...Milan, Cassano: “Stanno facendo qualcosa che non immaginano”…Serie AL'ex rossonero Antonio Cassano, che nel 2011 contribuì a portare lo scudetto a Milano, ha parlato alla Bobo TV del periodo del Milan ...Io alla Juve avevo Cabrini che a sinistra crossava benissimo ... Con quel sinistro, mi ricorda Bobo Vieri. In mezzo al campo, però, credo servano tre centrocampisti giudiziosi, che sappiano difendere.