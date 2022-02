Venerdì 25 trasporti a rischio per sciopero

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma –25 febbraio trasporto pubblico aper gli scioperi nazionali di 24 ore proclamati dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Cobas Adl, Cube Cobas Lavoro Privato. A Roma l’agitazione è in programma dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio e interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie concesse) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it Così in un comunicato Roma Servizi per la Mobilità. (Agenzia Dire)