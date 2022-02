Uomini e Donne: Federica torna in studio per chiarire con Matteo: “Sono rimasta delusa” (Di venerdì 18 febbraio 2022) La puntata di Uomini e Donne si è aperta con Antonio, il cavaliere del Trono Over che è uscito con Gemma Galgani. Prima di far entrare la dama in studio, tuttavia, Tina Cipollari si è rivolta all’uomo ponendogli una domanda intima in merito all’uscita con Gemma. Pur non esprimendola a voce, Maria De Filippi ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 febbraio 2022) La puntata disi è aperta con Antonio, il cavaliere del Trono Over che è uscito con Gemma Galgani. Prima di far entrare la dama in, tuttavia, Tina Cipollari si è rivolta all’uomo ponendogli una domanda intima in merito all’uscita con Gemma. Pur non esprimendola a voce, Maria De Filippi ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - vaticannews_it : #18febbraio Oggi come non mai, abbiamo bisogno di profeti di #pace, uomini e donne che compiano gesti nuovi lottand… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - thal4ssophile : @Anitaa23482513 Si ma non vai a uomini e donne, cerca un uomo in un contesto normale se sei una persona così, ha ro… - Fabiana26490780 : @lamiadobermann @golvdenxx Tesoro, guardò Uomini e Donne da quando c’era Roberto Mantoni. (Vatti a cercare chi era). Saluti -