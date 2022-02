Un centinaio di allevatori in piazza per protestare contro i continui rincari

(Di venerdì 18 febbraio 2022) di Monica De Santis Undi agricoltori,e pastori con trattori e animali al seguito hanno lasciato le campagne e invasoAmendola a Salerno,le speculazioni con i prezzi per le famiglie che corrono mentre i compensi riconosciuti agli agricoltori e aglinon riescono neanche a coprire i costi di produzione. Una mobilitazione generale tra bandiere con il tricolore nazionale e gialle della Coldiretti, associazione che ha organizzato la manifestazione. smart “Siamo estremamente preoccupati perchè i costi di produzione sono schizzati e non riusciamo a starci dietro”, ha spiegato Salvatore Loffreda, direttore regionale di Coldiretti Campania. “I nostri soci stanno lanciando un grido d’allarme perche’ la situazione rimane preoccupante. Lo scorso anno abbiamo ...

Da Milano a Cremona, da Bergamo a Mantova: migliaia di agricoltori edi tutta la Lombardia sono scesi in piazza con trattori e animali. Con il balzo dei beni ... SFIDE UE/: Italia ...Undi agricoltori edel Milanese ha lasciato le campagne per scendere in piazza, con tanto di trattori e un paio di vitellini al seguito nel presidio di corso Monforte, per ...Centinaia e centinaia di lavoratori e lavoratrici ... oltre a Grosseto, agricoltori e allevatori sono scesi in piazza a Firenze. «L’aumento dei costi è sproporzionato – dice Fabrizio Filippi ...In piazza, a fianco di centinaia di allevatori ed agricoltori arrivati da tutta la Toscana c'erano al fianco del Presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi, il sindaco di Careggine, Lucia Rossi, il ...