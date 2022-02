Ue denuncia la Cina al Wto su brevetti 5G e tech essenziali

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L'Ue fa causa allapresso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per aver impedito alle società europee di proteggere i loro diritti suistandard", come quelli sulle ...

ANSA Nuova Europa

L'Ue fa causa alla Cina presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per aver impedito alle società europee di proteggere i loro diritti sui brevetti "essenziali standard", come quelli sulle tecnologie di rete ...