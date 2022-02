(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Nel pomeriggio di ieri nell’area della Stazione Romae di via Giolitti, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su disposizione del Questore, è stata effettuata una nuova operazione alto impatto, con un significativo dispositivo interforze, costituito da equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Roma Capitale. Il massivo intervento realizzato ha l’obiettivo specifico di innalzare la percezione di sicurezza avvertita in quell’area. Con l’intensificazione delllo del territorio, avvalendosi di tutte le Forze di Polizia, e la collaborazione del Comune, per gli aspetti legati alla “Sicurezza Urbana”, si ha l’obiettivo di fronteggiare situazioni di illegalità e contrastare, tempestivamente, la commissione di reati predatori, colpendo target ...

Advertising

ilfaroonline : Termini, task force contro gli abusivi: pioggia di multe a B&B e affittacamere -

Ultime Notizie dalla rete : Termini task

Il Faro Online

Si tratta di un resoconto periodico sulle novità indi normativa, regolamenti, standard (... Efrag, EU sustainability reporting standards, consultazione pubblica, governance, ProjectForce,...Inoltre serve un- force che permetta di rimuovere con maggiore velocità le barriere non ... Esiste una situazione di oggettiva mancanza di competitività indi efficienza e di costi per ...Roma – Nel pomeriggio di ieri nell’area della Stazione Roma Termini e di via Giolitti, recependo le indicazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su disposizione del Questore, è stata ...In queste settimane e' diventato ancora piu' evidente come il divario tra il nord e il sud del paese non si misura soltanto in termini di Pil ... L'intesa per la task force a sostegno degli ...