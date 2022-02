Sonno difficile? Ecco da cosa può dipendere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il sono è un’importante momento di benessere sia per il nostro corpo che per la nostra mente, se avete un Sonno difficile Ecco da cosa può dipendere Se non si dorme bene durante la notte si possono avere a lungo termine dei seri problemi. Il Sonno, infatti, secondo uno studio è definito “una periodica sospensione dello stato di coscienza”, durante la quale l’organismo recupera energia; sia a livello fisico e psichico. E’ importante dormire bene e soprattutto almeno 7- 8 ore durante la notte, proprio per recuperare al meglio le funzioni sopra elencate e affrontare con la giusta grinta la giornata che segue. Ma quali sono i fatturi di un Sonno difficile? I problemi che si possono avere con un cattivo riposo Alcune persone lamentano ... Leggi su formatonews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il sono è un’importante momento di benessere sia per il nostro corpo che per la nostra mente, se avete undapuòSe non si dorme bene durante la notte si possono avere a lungo termine dei seri problemi. Il, infatti, secondo uno studio è definito “una periodica sospensione dello stato di coscienza”, durante la quale l’organismo recupera energia; sia a livello fisico e psichico. E’ importante dormire bene e soprattutto almeno 7- 8 ore durante la notte, proprio per recuperare al meglio le funzioni sopra elencate e affrontare con la giusta grinta la giornata che segue. Ma quali sono i fatturi di un? I problemi che si possono avere con un cattivo riposo Alcune persone lamentano ...

Advertising

Kth91biby : io ho sonno stanotte ma devo aspettare baru e jess da soli. aaah la vita difficile di noi #jeru ?????? - IvanoTironi : Salvini facilmente non ha mai fatto i turni di notte in fabbrica. Quando esci dal turno dormire è difficile causa a… - AyaseSky : RT @furbymemi01: Notte Matti. Non so a che ora andrai a dormire, ma ti auguro di fare un sonno il più possibile tranquillo. So che è un per… - furbymemi01 : Notte Matti. Non so a che ora andrai a dormire, ma ti auguro di fare un sonno il più possibile tranquillo. So che è… - 9__Joe : RT @DaddeMaster: È difficile prendere sonno dopo aver visto cotanta perfezione.?? It is difficult to fall asleep after seeing such perfect… -