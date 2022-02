Sofía Jirau: Victoria's Secret ha scelto la modella con sindrome di Down (FOTO) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Victoria's Secret ha scelto Sofía Jirau, una modella con sindrome di Down, per le FOTO della nuova campagna pubblicitaria all'insegna dell'inclusività. Sofia Jirau, 25 anni, è appena diventata la prima modella di Victoria's Secret con sindrome di Down: il brand, che già nel 2019 aveva ingaggiato la prima modella transgender, ha nominato Sofia nuovo volto del marchio di lingerie al fine di inaugurare un nuovo percorso di comunicazione all'insegna dell'inclusività. "Un tempo lo avevo sognato, poi ci ho lavorato, e oggi quel sogno si avvera. Posso finalmente svelarvi il ??mio grande segreto: sono la prima ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022)'sha, unacondi, per ledella nuova campagna pubblicitaria all'insegna dell'inclusività. Sofia, 25 anni, è appena diventata la primadi'scondi: il brand, che già nel 2019 aveva ingaggiato la primatransgender, ha nominato Sofia nuovo volto del marchio di lingerie al fine di inaugurare un nuovo percorso di comunicazione all'insegna dell'inclusività. "Un tempo lo avevo sognato, poi ci ho lavorato, e oggi quel sogno si avvera. Posso finalmente svelarvi il ??mio grande segreto: sono la prima ...

