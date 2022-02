Sofia Goggia e il recupero dall’infortunio | Dott Franceschi | “La muscolatura è fondamentale”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ma perchéè riuscita in tempi brevissimi a recuperareal ginocchio? La sua è una storia incredibile di ritorno sulle piste dopo sole tre settimane dalla caduta in Coppa del Mondo a Cortina. La medicina sportiva è andata avanti negli anni e molti sono oggi i rimedi tramite cui gli atleti possono riassorbire fratture o danni alle articolazioni prima di quanto si potesse pensare, qualche anno fa. Ma il tutto sembra dipendere dalladei campioni. O almeno lo è, per quanto riguarda il caso specifico della. L’azzurra ha subìto la lesione del crociato del ginocchio sinistro e una parziale frattura del perone. In altri tempi la diagnosi avrebbe tenuto lontana la vicecampionessa olimpica di discesa dalle Olimpiadi, invece anche grazie alla sua potente preparazione ...

