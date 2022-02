Serie A 2021/2022, ventiseiesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto per questo turno lunghissimo che prende il via venerdì 18 febbraio e si protrae fino a lunedì 21. Ci sono tante sfide interessanti e nessun big match propriamente detto: Juventus-Torino è il piatto forte, ci sarà da divertirsi in Atalanta-Fiorentina. Di seguito la programmazione sulle due emittenti. Venerdì 18 febbraio 2022 ore 20.45 Juventus-Torino su Dazn Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini Sabato 19 febbraio 2022 ore 15 Sampdoria-Verona su Dazn Telecronaca: Andrea Calogero e Manuel Pasqual ore 18 Roma-Verona su Dazn Telecronaca: ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ile isue Sky delladi. Tutto pronto per questo turno lunghissimo che prende il via venerdì 18 febbraio e si protrae fino a lunedì 21. Ci sono tante sfide interessanti e nessun big match propriamente detto: Juventus-Torino è il piatto forte, ci sarà da divertirsi in Atalanta-Fiorentina. Di seguito lazione sulle due emittenti. Venerdì 18 febbraioore 20.45 Juventus-Torino suTelecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini Sabato 19 febbraioore 15 Sampdoria-Verona suTelecronaca: Andrea Calogero e Manuel Pasqual ore 18 Roma-Verona suTelecronaca: ...

