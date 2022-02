Sci di fondo, startlist 50 km tl Olimpiadi: orari 19 febbraio, programma, tv, streaming, pettorali italiani (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo due giorni senza gare, arriva la penultima del programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Ed è forse anche una delle più iconiche: la 50 km, in questo caso con partenza di massa e a tecnica libera. Si tratta dell’ultimo impegno maschile. Per l’Italia due sono i protagonisti: Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, in una gara nella quale le speranze di medaglia sono praticamente nulle. Sarà tutto da disputarsi tra Norvegia e Russia con inserimenti eventuali di qualche eventuale disturbatore. Klaebo, Bolshunov: questi i grandi e principali protagonisti annunciati, anche se Yakimushkin, Krueger, Roethe e diversi altri sono pronti. Ed è anche l’ultima gara olimpica per Dario Cologna, lo svizzero che ha davvero segnato un’epoca. Sci di fondo, Pechino 2022: Klaebo regala l’oro alla Norvegia ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo due giorni senza gare, arriva la penultima deldello sci dialleInvernali di Pechino 2022. Ed è forse anche una delle più iconiche: la 50 km, in questo caso con partenza di massa e a tecnica libera. Si tratta dell’ultimo impegno maschile. Per l’Italia due sono i protagonisti: Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, in una gara nella quale le speranze di medaglia sono praticamente nulle. Sarà tutto da disputarsi tra Norvegia e Russia con inserimenti eventuali di qualche eventuale disturbatore. Klaebo, Bolshunov: questi i grandi e principali protagonisti annunciati, anche se Yakimushkin, Krueger, Roethe e diversi altri sono pronti. Ed è anche l’ultima gara olimpica per Dario Cologna, lo svizzero che ha davvero segnato un’epoca. Sci di, Pechino 2022: Klaebo regala l’oro alla Norvegia ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Napolitanto : @DarioPuppo Dario lei ha seguito tutti gli eventi, e mi permetto di rilanciare, in tutte le discipline dello sci di… - Maiosopraosotto : @iMagazineTwit @FVGlive @SergioBini68 La domanda è: in questa 'sentieristica' sono presenti anche piste per il fond… - GianScudieri : Dominik con lo zero, Lukas ne manca uno. Poligono complicato perché Boe ha deciso di fare un giro degno dello sci di fondo. #Beijing2022 -