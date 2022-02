Rinnovo Brozovic, bozza d’intesa con l’Inter: cifre e dettagli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marcelo Brozovic vicino alla firma del nuovo contratto con l’Inter. Tutti i dettagli sul possibile Rinnovo del centrocampista croato Sembra finalmente in dirittura d’arrivo la trattativa per il Rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter, con l’entourage del croato che è tornato a Milano negli ultimi giorni. La fumata bianca sarebbe ormai ad un passo come scrive il quotidiano Tuttosport. Si aspetterebbe solo l’annuncio per il prolungamento fino al giugno 2026 di Brozovic: base fissa da 6 milioni di euro a stagione con bonus a salire fino ad un massimo di 7 milioni. La firma potrebbe anche arrivare entro la fine del mese di febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Marcelovicino alla firma del nuovo contratto con. Tutti isul possibiledel centrocampista croato Sembra finalmente in dirittura d’arrivo la trattativa per ildi Marcelocon, con l’entourage del croato che è tornato a Milano negli ultimi giorni. La fumata bianca sarebbe ormai ad un passo come scrive il quotidiano Tuttosport. Si aspetterebbe solo l’annuncio per il prolungamento fino al giugno 2026 di: base fissa da 6 milioni di euro a stagione con bonus a salire fino ad un massimo di 7 milioni. La firma potrebbe anche arrivare entro la fine del mese di febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

