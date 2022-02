Rebirthing | cos’è | effetti ed esercizi

Leggi su dilei

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Come funziona Approfondiamo un pochino la storia della disciplina: Leonard Orr, ideatore del, ha sempre dichiarato di essere arrivato a questa tecnica per comprensioni e conquiste cognitive e intuizioni successive e consecutive. Orr, intorno agli anni ‘70, fece le prime esperienze di respirazione spontanea immerso nell’acqua calda e cercò di indagare nel profondo le reazioni emotive conseguenti. In particolare, aveva avuto modo di soffermarsi sui ricordi che emergevano, spesso legati ai primi anni di vita. Facendo un certo tipo di respirazione il rapporto tra ricordi e immersione variava gradualmente e Orr aveva capito di star sperimentando qualcosa di simile a una “rinascita” (da qui la parola). Stava nascendo in quel momento la famosa respirazione circolare del. Orr stesso la descriveva in questo ...