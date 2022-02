Proteste degli studenti in tutta Italia dopo la tragica morte dei due stagisti (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Gli studenti sono scesi in piazza oggi indiverse città Italiane per protestare per la tragica morte dei due stagisti e chiedere la modifica dell'esame di maturità. Sei carabinieri e un funzionario di polizia sono rimasti feriti nei disordini avvenuti all'Unione industriale di Torino, dove un gruppo di studenti ha cercato di forzare il cancello di ingresso. I manifestanti si sono poi spostati davanti l'ufficio scolastico regionale, presidiato dalla polizia. Quella di Torino è la terza, grande manifestazione organizzata nel capoluogo piemontese, dove nelle ultime settimane una cinquantina di scuole superiori sono state occupate. Tanti gli striscioni e i cartelli mostrati dai ragazzi, molti dei quali dedicati a Lorenzo e Giuseppe, i due studenti morti in ... Leggi su agi (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Glisono scesi in piazza oggi indiverse cittàne per protestare per ladei duee chiedere la modifica dell'esame di maturità. Sei carabinieri e un funzionario di polizia sono rimasti feriti nei disordini avvenuti all'Unione industriale di Torino, dove un gruppo diha cercato di forzare il cancello di ingresso. I manifestanti si sono poi spostati davanti l'ufficio scolastico regionale, presidiato dalla polizia. Quella di Torino è la terza, grande manifestazione organizzata nel capoluogo piemontese, dove nelle ultime settimane una cinquantina di scuole superiori sono state occupate. Tanti gli striscioni e i cartelli mostrati dai ragazzi, molti dei quali dedicati a Lorenzo e Giuseppe, i duemorti in ...

