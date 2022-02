Pechino 2022, Bach sul caso Valieva: “Mi disturba vedere come è trattata dai suoi allenatori” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente del CIO Thomas Bach è intervenuto sulla questione Kamila Valieva, dopo aver assistito al mesto spettacolo andato in scena ieri durante il free program della gara individuale femminile di pattinaggio di figura. La giovanissima russa ha perso quello che era un oro annunciato finendo addirittura al quarto posto, dopo aver pattinato un programma evidentemente sotto le sue incredibili possibilità, visibilmente condizionata dalla pressione e dallo stress per tutto quello che la sta circondando in questi giorni. “Mi ha disturbato vedere la competizione in televisione, vedevo quanto potesse essere alta la pressione su di lei. Va oltre la mia immaginazione come una quindicenne possa gestire un tale carico di pressione, continuare e finire il suo programma, nonostante le grandi difficoltà”. Questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il presidente del CIO Thomasè intervenuto sulla questione Kamila, dopo aver assistito al mesto spettacolo andato in scena ieri durante il free program della gara individuale femminile di pattinaggio di figura. La giovanissima russa ha perso quello che era un oro annunciato finendo addirittura al quarto posto, dopo aver pattinato un programma evidentemente sotto le sue incredibili possibilità, visibilmente condizionata dalla pressione e dallo stress per tutto quello che la sta circondando in questi giorni. “Mi hatola competizione in televisione, vedevo quanto potesse essere alta la pressione su di lei. Va oltre la mia immaginazioneuna quindicenne possa gestire un tale carico di pressione, continuare e finire il suo programma, nonostante le grandi difficoltà”. Questo ...

Advertising

Eurosport_IT : SORPASSO! ?? Quella di Pechino diventa la 2ª miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi Invernali ?????? Sco… - Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri #ANSA - serieB123 : Olimpiadi Pechino 2022, il programma di oggi 18 febbraio: l’orario delle gare in tv. Wierer anticipa la mass start,… - zazoomblog : Sci alpino team event Pechino 2022: regolamento format e come funziona - #alpino #event #Pechino #2022: -