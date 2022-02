“Non è mai stata considerata”: Giulia De Lellis fuori dai giochi, passo indietro clamoroso (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’influencer Giulia De Lellis viene esclusa definitivamente da un nuovissimo progetto televisivo: ecco tutti i dettagli. Giulia De Lellis (screenshot youtube)Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite e conta ben 5 milioni di followers. La 25enne si è fatta conoscere attraverso “Uomini e Donne” e dopo quel programma la sua vita non è più stata la stessa. Chi inizialmente l’aveva seguita per la sua storia d’amore ha poi iniziato ad apprezzarla a prescindere da questa. Giulia, come già detto, ha partecipato all’edizione di Uomini e Donne del 2016, corteggiando Andrea Damante che l’ha poi successivamente scelta. La storia fra due è durata circa tre anni, salvo alcuni alti e bassi, e si è conclusa con la pubblicazione di un libro da parte ... Leggi su specialmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’influencerDeviene esclusa definitivamente da un nuovissimo progetto televisivo: ecco tutti i dettagli.De(screenshot youtube)Deè una delle influencer italiane più seguite e conta ben 5 milioni di followers. La 25enne si è fatta conoscere attraverso “Uomini e Donne” e dopo quel programma la sua vita non è piùla stessa. Chi inizialmente l’aveva seguita per la sua storia d’amore ha poi iniziato ad apprezzarla a prescindere da questa., come già detto, ha partecipato all’edizione di Uomini e Donne del 2016, corteggiando Andrea Damante che l’ha poi successivamente scelta. La storia fra due è durata circa tre anni, salvo alcuni alti e bassi, e si è conclusa con la pubblicazione di un libro da parte ...

Advertising

fanpage : Novak #Djokovic agli Internazionali di tennis a Roma. L’Italia apre le porte al campione serbo che non si è mai v… - alfredoduro1 : Il suo spirito non muore mai!!!! - gparagone : Se non tutti, tanti gli son contro, pronti a travolgerlo.... Hai visto mai che sarà invece la 'Narrazione' a SCHIA… - RiccardoAlasia : @ErmannoKilgore Non smetterò mai di mandarti a cagare. - bstrdofbrrl : RT @moonreids: il giorno in cui riceverò una copia di un libro già annotato da una persona che mi interessa sarà la mia fine non mi riprend… -