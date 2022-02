No! Pfizer non «chiede lo stop della vaccinazione poiché la Pandemia è finita»

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Circolano dei post su Facebook e Instagram, dove si riporta la presunta richiesta da parte didi porre fine alle vaccinazioniladovuta al nuovo Coronavirus sarebbe ormai giunta al termine. Si tratta di una doppia falsa notizia: l’emergenza Covid-19 non è ancora cessata, inoltre la Casa farmaceutica non ha mai annunciato niente del genere. Per chi ha fretta: Purtroppo non abbiamo evidenzefine di questa, perché non va tenuto conto solo dei casi ma anche dell’eccesso di mortalità.non ha mai chiesto ufficialmente lodelle campagne vaccinali. La Casa farmaceutica ha recentemente annunciato persino un vaccino aggiornato per la variante Omicron. Analisi Nello screen tratto da un canale Telegram si legge ...