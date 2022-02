NASCAR | griglia di partenza Daytona 500 | Larson in pole | presente per la prima volta Villeneuve

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Manca sempre meno alla500,prova dellaCup Series 2022. La battaglia è assicurata nel ‘World Center of Racing’ che si appresta per accogliere lasfida delle inedite ‘Next Gen’, le nuove auto che sono pronte per conquistare tutti i tracciati del famoso campionato americano. Kyle(Hendrick Motorsport #5) scatterà dalla-position davanti al teammate Alex Bowman #48. Alle loro spalle troviamo il Roush Fenway Keselowski Racing, la nuova squadra di Brad Keselowki che ha monopolizzato i ‘Duels’ di ieri. Il campione 2012 sarà terzo sullo schieramento davanti a Chris Buescher #17 ed ad Austin Cindric (Penske #2), all’esordio full-time in Cup Series. Michael McDowell (Front Rowe Motorsports #34), primo l’anno scorso, è sesto, mentre dobbiamo scorrere fino ...

Advertising

leopnd1 : Anteprima stagionale della @NASCAR_Trucks da leccarsi i baffi da parte di @StockCarLiveITA su @P300it!… -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR griglia

OA Sport

Loro due partiranno nelle prime due posizioni domenica, mentre tutti gli altri piazzamenti insaranno definiti nei due Duel di stanotte, che assegneranno anche i primi punti in campionati a ...... non solo per quanto concerne il regolamento tecnico o per la line - up delladi partenza, ... Sapevano died IndyCar, ma il Circus non era così popolare. Di sicuro Netflix ha consentito ...Brad Keselowski e Chris Buescher conquistano I due ‘ Duels’ della Daytona 500, gare di qualifica che come da tradizione hanno determinato la griglia di partenza dalla 3^ alla 40^ piazza della prova ...Brad Keselowski e Chris Buescher conquistano I due ‘ Duels’ della Daytona 500, gare di qualifica che come da tradizione hanno determinato la griglia di partenza dalla 3^ alla 40^ piazza della prova ...