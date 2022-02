Motomondiale, Pedro Acosta impressiona subito al debutto in Moto2 nei test di Jerez (Di venerdì 18 febbraio 2022) In attesa dei test ufficiali di Portimao, in programma da sabato 19 a lunedì 21 febbraio, diversi team di Moto2 e Moto3 hanno svolto una due-giorni di test privati sulla pista di Jerez de la Frontera con l’obiettivo di avvicinarsi nel migliore dei modi all’inizio del Motomondiale 2022. Grande curiosità per vedere all’opera alcuni nuovi rookie come Pedro Acosta, campione del mondo uscente della Moto3 che si appresta ad affrontare la sua prima stagione in Moto2 con il Team Red Bull KTM Ajo. Il fenomenale 17enne nativo di Mazarron ha subito lanciato dei segnali importanti in Andalusia, dimostrandosi molto competitivo sul ritmo e firmando il secondo miglior tempo assoluto dei test in 1’41?354, a soli 3 millesimi dal crono ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) In attesa deiufficiali di Portimao, in programma da sabato 19 a lunedì 21 febbraio, diversi team die Moto3 hanno svolto una due-giorni diprivati sulla pista dide la Frontera con l’obiettivo di avvicinarsi nel migliore dei modi all’inizio del2022. Grande curiosità per vedere all’opera alcuni nuovi rookie come, campione del mondo uscente della Moto3 che si appresta ad affrontare la sua prima stagione incon il Team Red Bull KTM Ajo. Il fenomenale 17enne nativo di Mazarron halanciato dei segnali importanti in Andalusia, dimostrandosi molto competitivo sul ritmo e firmando il secondo miglior tempo assoluto deiin 1’41?354, a soli 3 millesimi dal crono ...

Advertising

sowmyasofia : Pedro Acosta è prontissimo per il motomondiale - periodicodaily : Pedro Acosta è prontissimo per il motomondiale #PedroAcosta @saraorlandini2 - dianatamantini : MOTOMONDIALE - Conclusi i test privati a Jerez: Pedro Acosta piazza la zampata in Moto2, Tatsuki Suzuki al top in M… - corsedimoto : MOTOMONDIALE - Conclusi i test privati a Jerez: Pedro Acosta piazza la zampata in Moto2, Tatsuki Suzuki al top in M… - OA_Sport : Pedro Acosta abbassa le aspettative sul suo conto per il prossimo Motomondiale di Moto2 -