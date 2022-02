Massa ora rivela: "Alonso divisivo, Kimi parlava poco, Schumi..." (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'ex pilota Ferrari parlando del passato fa alcune rivelazioni sugli ex colleghi Alonso, Raikkonen e Schumacher Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) L'ex pilota Ferrari parlando del passato fa alcunezioni sugli ex colleghi, Raikkonen e Schumacher

Advertising

1971itimpa : @Maurizio_Lupi Evidentemente, nel 1982, nonostante la dc, eravamo molto meno compromessi con i cattolici rispetto a… - applepromosass : Disponibili ora le nuove felpe, scelta perfetta per chi ricerca un prodotto unico e che si distingue tra la massa.… - paridepuglia : RT @972b974e1b0440e: @mgmaglie È giunta l'ora di rivoltarsi in massa o sarà troppo tardi!!!! - gaetano_paola : @ChristianTolve hahahahaha.....io sono in massa per ora, ma ancora per poco - MaiNaG1o1a : RT @Crimilla10: Lo dico ora e non lo ripeterò più, se conoscete la maturità di Hande e Kerem, capirete che non sta succedendo quello che cr… -