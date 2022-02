Incendio sul traghetto, mancano ancora 14 dispersi all’appello (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono sbarcati a fine mattinata in sicurezza a Corfù i passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati dalla nave Euroferry Olympia, il traghetto sulla rotta Italia-Grecia sul quale era divampato un Incendio questa notte a largo dell’isola greca: all’appello, secondo la Grimaldi Lines, mancano ancora 14 dispersi. Dopo essere stati sottoposti a controlli da parte delle autorità greche, agli evacuati il Gruppo Grimaldi ha offerto completa assistenza e una sistemazione alberghiera, in attesa di ricevere il nulla osta dalle autorità competenti per procedere con il trasferimento verso i luoghi di residenza. “Sono ancora 14 i dispersi dopo l’Incendio sul traghetto” A seguito di un controllo dei passeggeri e membri ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono sbarcati a fine mattinata in sicurezza a Corfù i passeggeri e membri dell’equipaggio evacuati dalla nave Euroferry Olympia, ilsulla rotta Italia-Grecia sul quale era divampato unquesta notte a largo dell’isola greca:, secondo la Grimaldi Lines,14. Dopo essere stati sottoposti a controlli da parte delle autorità greche, agli evacuati il Gruppo Grimaldi ha offerto completa assistenza e una sistemazione alberghiera, in attesa di ricevere il nulla osta dalle autorità competenti per procedere con il trasferimento verso i luoghi di residenza. “Sono14 idopo l’sul” A seguito di un controllo dei passeggeri e membri ...

