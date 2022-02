Incendio su traghetto dalla Grecia all’Italia: tutte in salvo le 288 persone a bordo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brindisi, 18 feb – Tragedia sfiorata su un traghetto dalla Grecia all’Italia: scoppia un Incendio, tutte in salvo le 288 persone a bordo. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte a bordo di un traghetto Euroferry Olympia battente bandiera italiana della Grimaldi Lines. La tratta collega la città di Igoumenitsa in Grecia con Brindisi. A bordo della nave c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. Secondo quanto riporta l’Ansa, alle 7 del mattino circa la nave è stata completamente evacuata con i mezzi di bordo e non risultano feriti. Incendio su traghetto dalla Grecia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Brindisi, 18 feb – Tragedia sfiorata su un: scoppia uninle 288. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte adi unEuroferry Olympia battente bandiera italiana della Grimaldi Lines. La tratta collega la città di Igoumenitsa incon Brindisi. Adella nave c’erano 237 passeggeri e 51 membri dell’equipaggio. Secondo quanto riporta l’Ansa, alle 7 del mattino circa la nave è stata completamente evacuata con i mezzi die non risultano feriti.su...

