“In lacrime dalla gioia”. Dal Gratta e Vinci spunta un cifrone (Di sabato 19 febbraio 2022) I Gratta e Vinci possono regalare gioie incredibili. E’ quanto accaduto nelle scorse ore a un fortunato finito letteralmente in lacrime. Ecco cosa è successo al giocatore Il Miliardario Mega è uno dei Gratta e Vinci più amati. I premi messi in palio con questo gioco richiamano ogni giorno tantissimi appassionati che sperano di portare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 19 febbraio 2022) Ipossono regalare gioie incredibili. E’ quanto accaduto nelle scorse ore a un fortunato finito letteralmente in. Ecco cosa è successo al giocatore Il Miliardario Mega è uno deipiù amati. I premi messi in palio con questo gioco richiamano ogni giorno tantissimi appassionati che sperano di portare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

chimicartistica : RT @deniiberinde: Soleil dice 'urlate come delle scimmie' e Lulù che le va a 2 cm dalla faccia, la Cipiriani in lacrime disperata e tutti '… - chiara_sciuto : RT @deniiberinde: Soleil dice 'urlate come delle scimmie' e Lulù che le va a 2 cm dalla faccia, la Cipiriani in lacrime disperata e tutti '… - ju_giu_ : RT @deniiberinde: Soleil dice 'urlate come delle scimmie' e Lulù che le va a 2 cm dalla faccia, la Cipiriani in lacrime disperata e tutti '… - giacomo_ladelfa : @minGiustizia @Montecitorio Faccio appello al primo personaggio di valore morale e civile ; se esiste una valle di… - investita_ : La vista dalla cupola del Duomo di Firenze Mi sono commossa, obv ho nascosto le lacrime ai miei compagni di viaggio… -