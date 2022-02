In fiamme il traghetto Grimaldi Lines Igoumenitsa-Brindisi, salvate con le scialuppe 288 persone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un salvataggio drammatico in piena notte quello che hanno vissuto i 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio del traghetto Igoumenitsa-Brindisi ‘Euroferry Olympia‘ battente bandiera italiana della Grimaldi Lines andato improvvisamente in fiamme all’altezza di Corfù, dunque mentre era in navigazione lungo la rotta che lo stava portando in Italia. Erano le 4,30 ora italiana quando il comandante del traghetto della Grimaldi si è improvvisamente reso conto che era scoppiato un incendio nel garage. Il traghetto si trovava in quel momento nelle vicinanze dell’isola di Corfù. E si è tentato in un primo momento di donare le fiamme originate, a quanto pare, da un camion che era parcheggiato, insieme ad altri mezzi, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un salvataggio drammatico in piena notte quello che hanno vissuto i 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio del‘Euroferry Olympia‘ battente bandiera italiana dellaandato improvvisamente inall’altezza di Corfù, dunque mentre era in navigazione lungo la rotta che lo stava portando in Italia. Erano le 4,30 ora italiana quando il comandante deldellasi è improvvisamente reso conto che era scoppiato un incendio nel garage. Ilsi trovava in quel momento nelle vicinanze dell’isola di Corfù. E si è tentato in un primo momento di donare leoriginate, a quanto pare, da un camion che era parcheggiato, insieme ad altri mezzi, ...

Advertising

Adnkronos : #Grecia, traghetto italiano diretto a #Brindisi in fiamme, a bordo 288 persone: - LaStampa : Incendio su un traghetto tra Grecia e Italia, le immagini della nave in fiamme - SecolodItalia1 : In fiamme il traghetto Grimaldi Lines Igoumenitsa-Brindisi, salvate con le scialuppe 288 persone… - iwannnabeyours : RT @Adnkronos: #Grecia, traghetto italiano diretto a #Brindisi in fiamme, a bordo 288 persone: - infoitinterno : Incendio su un traghetto tra Grecia e Italia, le immagini della nave in fiamme -