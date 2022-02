Il pianto della Valieva, quello antico della Kostner e la fragilità delle atlete-bambine (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Basta poco a farle tornare ciò che sono: bambine. Una caduta, ad esempio. Oppure una sconfitta, che per chi non ha mai letto la frase di Rudyard Kipling che introduce al Centrale di Wimbledon (“Possa tu incontrare vittoria e sconfitta a trattare questi due impostori allo stesso modo”) può rivelarsi devastante. A Pechino Kamila Valieva, la quindicenne russa positiva ad un test antidoping cui è stato concesso comunque di gareggiare per il titolo olimpico anche se non sarebbe stata premiata qualora fosse salita sul podio, dopo il libero finito malissimo (due cadute e mezza, lei che è la vestale dei salti quadrupli) manda tutti al diavolo con un gesto inequivocabile. E mentre siede aspettando la sentenza che la relegherà al quarto posto piange senza lacrimare, stretta nel gelido abbraccio con la guru Tutberitze. È ripiegata su se stessa come una ... Leggi su agi (Di venerdì 18 febbraio 2022) AGI - Basta poco a farle tornare ciò che sono:. Una caduta, ad esempio. Oppure una sconfitta, che per chi non ha mai letto la frase di Rudyard Kipling che introduce al Centrale di Wimbledon (“Possa tu incontrare vittoria e sconfitta a trattare questi due impostori allo stesso modo”) può rivelarsi devastante. A Pechino Kamila, la quindicenne russa positiva ad un test antidoping cui è stato concesso comunque di gareggiare per il titolo olimpico anche se non sarebbe stata premiata qualora fosse salita sul podio, dopo il libero finito malissimo (due cadute e mezza, lei che è la vestale dei salti quadrupli) manda tutti al diavolo con un gesto inequivocabile. E mentre siede aspettando la sentenza che la relegherà al quarto posto piange senza lacrimare, stretta nel gelido abbraccio con la guru Tutberitze. È ripiegata su se stessa come una ...

