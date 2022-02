Grecia | incendio su un traghetto diretto a Brindisi | Video

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Unè scoppiato nella notte a bordo del"Euroferry Olympia" della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a. Secondo quanto riportato dai media locali, l'si è sviluppato al largo della costa settentrionale dell'isola greca di Corfù, trae Albania: sul posto le autorità greche hanno inviato tre motovedette e tre rimorchiatori. Non si conoscono ancora, al momento, le cause dell'. Tutti i 237 passeggeri ed i 50 membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo. Guarda tutti iIncidente a Lodi, cisterna in fiamme: chiusa l'autostrada A1Verso le 6:30 di questa mattina una cisterna che trasportava medicinali scaduti ...California, maxi-sopra la costa di Big Sur: ...