Governo: Lupi, 'va sostenuto in anno decisivo' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Sosteniamo Mario Draghi con convinzione: l'Italia ha davanti a sé un anno decisivo e in questi mesi il Governo dovrà fare scelte strategiche per il nostro futuro. E' tempo di costruire il Paese che verrà, abbassando i toni, riponendo le bandierine ideologiche e lavorando per sfruttare al meglio la storica occasione del Pnrr". Così il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. "Questo impone a tutte le forze politiche della maggioranza ed a tutto il Parlamento, il cui ruolo è fondamentale, di concentrare i propri sforzi sugli aspetti costruttivi, di lavorare compatti per dare più efficacia all'azione del Governo e di cercare la sintesi politica al più alto livello possibile. Ricordiamoci che soltanto un mese fa, quando si votò per eleggere il Presidente della Repubblica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Sosteniamo Mario Draghi con convinzione: l'Italia ha davanti a sé une in questi mesi ildovrà fare scelte strategiche per il nostro futuro. E' tempo di costruire il Paese che verrà, abbassando i toni, riponendo le bandierine ideologiche e lavorando per sfruttare al meglio la storica occasione del Pnrr". Così il presidente di Noi con l'Italia Maurizio. "Questo impone a tutte le forze politiche della maggioranza ed a tutto il Parlamento, il cui ruolo è fondamentale, di concentrare i propri sforzi sugli aspetti costruttivi, di lavorare compatti per dare più efficacia all'azione dele di cercare la sintesi politica al più alto livello possibile. Ricordiamoci che soltanto un mese fa, quando si votò per eleggere il Presidente della Repubblica, ...

Advertising

lore_viga : RT @geascanca: Maurizio Lupi dice che ciò che fa male non può essere ammesso per legge. Se ne deduce che il governo varerà presto un provve… - giugiulone : RT @geascanca: Maurizio Lupi dice che ciò che fa male non può essere ammesso per legge. Se ne deduce che il governo varerà presto un provve… - Dep35022022 : RT @geascanca: Maurizio Lupi dice che ciò che fa male non può essere ammesso per legge. Se ne deduce che il governo varerà presto un provve… - FaccioTommaso : RT @geascanca: Maurizio Lupi dice che ciò che fa male non può essere ammesso per legge. Se ne deduce che il governo varerà presto un provve… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Lupi Meloni (Fdi): 'Vado al governo solo se posso cambiare le cose' Non solo l'appello di Lupi (Noi con l'Italia). Alla vigilia della tornata elettorale delle amministrative, il centrodestra ... Vado al governo solo se posso cambiare le cose, e per cambiarle ho bisogno ...

Norvegia: corte annulla stop caccia, 9 lupi uccisi In Norvegia i lupi sono in 'lista nera', il governo per questo ha approntato un'area protetta, pari al 5% del territorio, entro la quale possono vivere liberamente senza essere cacciati. .

Governo: Lupi, 'va sostenuto in anno decisivo' Il Sannio Quotidiano Governo: Lupi, 'va sostenuto in anno decisivo' Così il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. "Questo impone a tutte le forze politiche ... di lavorare compatti per dare più efficacia all'azione del governo e di cercare la sintesi politica ...

Scuola, studenti in corteo a Roma chiedono le dimissioni del ministro Bianchi È vergognoso il tentativo del governo di barcamenarsi pur di non abolirla o di cambiarle nome pur di lasciarla così", dice in piazza Tommaso di Osa Roma, esponente del Movimento della Lupa.

Non solo l'appello di(Noi con l'Italia). Alla vigilia della tornata elettorale delle amministrative, il centrodestra ... Vado alsolo se posso cambiare le cose, e per cambiarle ho bisogno ...In Norvegia isono in 'lista nera', ilper questo ha approntato un'area protetta, pari al 5% del territorio, entro la quale possono vivere liberamente senza essere cacciati. .Così il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. "Questo impone a tutte le forze politiche ... di lavorare compatti per dare più efficacia all'azione del governo e di cercare la sintesi politica ...È vergognoso il tentativo del governo di barcamenarsi pur di non abolirla o di cambiarle nome pur di lasciarla così", dice in piazza Tommaso di Osa Roma, esponente del Movimento della Lupa.