FIFA 22: Obiettivi Lisandro Martinez RTTF – Requisiti per riscattare la carta Road To The Final

EA Sports ha annunciato che sono disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la versione Road To The Final di Lisandro Martinez per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le serate europee sono tornate e le squadre più importanti del continente si stanno dando battaglia sul terreno di gioco per raggiungere la Finale della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League. Ora puoi essere coinvolto nella Road to the Final in FIFA 22 Ultimate Team con carte speciali dinamiche che possono ricevere degli aggiornamenti man mano che le squadre avanzano nel proprio torneo. Potete riscattare la carta del difensore argentino che milita nell' Ajax ...

