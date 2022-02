Covid Ragusa, 5396 positivi: morta una donna di Scicli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ragusa – positivi al Covid in calo ma decessi in aumento in provincia di Ragusa. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore a Scicli. Si tratta di una donna di 81 anni, non vaccinata, morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 18 febbraio 2022. I positivi in totale sono 5396 di cui 5330 si trovano in isolamento domiciliare, 76 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. In aumento il numero dei guariti che sale a 52.794 e il numero dei morti che sale a 472. Ecco nel dettaglio i dati dei positivi al coronavirus nei vari Comuni della provincia di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 18 febbraio 2022)alin calo ma decessi in aumento in provincia di. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore a. Si tratta di unadi 81 anni, non vaccinata,nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp didi oggi 18 febbraio 2022. Iin totale sonodi cui 5330 si trovano in isolamento domiciliare, 76 ricoverati negli ospedali di, Modica e Vittoria. In aumento il numero dei guariti che sale a 52.794 e il numero dei morti che sale a 472. Ecco nel dettaglio i dati deial coronavirus nei vari Comuni della provincia di ...

