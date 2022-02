Coronavirus, i dati: 53.662 positivi e 314 morti. Le terapie intensive scendono sotto quota mille: non accadeva dal 20 dicembre (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890 . Le vittime sono invece 314, a fronte delle 320 di ieri. Dopo il continuo calo delle ultime settimane, scendono sotto quota 1000 le terapie intensive: non accadeva dallo scorso 20 dicembre. Oggi se ne contano 987, in diminuzione di 50 rispetto a ieri. Sono 510.283 i tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 10,5%: sostanzialmente stabile rispetto al 10,7% di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.948, ovvero 614 in meno rispetto a ieri. Gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia sono 12.377.098: gli attualmente positivi sono 1.404.122, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890 . Le vittime sono invece 314, a fronte delle 320 di ieri. Dopo il continuo calo delle ultime settimane,1000 le: nondallo scorso 20. Oggi se ne contano 987, in diminuzione di 50 rispetto a ieri. Sono 510.283 i tamponi molecolari e antigenici. Il tasso dità è al 10,5%: sostanzialmente stabile rispetto al 10,7% di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.948, ovvero 614 in meno rispetto a ieri. Gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia sono 12.377.098: gli attualmentesono 1.404.122, in ...

