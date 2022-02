Ciclismo | Alessandro Covi | “La squadra è stata in testa tutto il giorno Non è facile controllare la gara”

(Di venerdì 18 febbraio 2022)mantiene il primato della classifica generale al termine della terza tappa della Vuelta a Andalucia. Il nostro connazionale gestisce la situazione con 8 secondi di scarto sul colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) e 10 sull’australiano Simon Clarke (Israel Premier Tech). Quest’ultimo ha sfiorato il successo quest’oggi in quel di Otura dopo 153,2 km di un percorso che non presentava delle importanti asperità. Secondo posto per il nativo di Melbourne alle spalle dell’americano Magnus Sheffield (Ineos – Granatieri)., settimo oggi, ha commentato alla propria formazione: “Lainiled ha fatto un ottimo lavoro. Siamo solo in 5 ragazzi e quindi non è...

Il punto delle corse in Europa parte da una buona notizia per l'Italia:Covi, 23enne varesino della Uae - Emirates, è sempre leader alla Ruta del Sol, in Spagna, dopo 3 tappe. Ruta del Sol ? Potrebbe essere stata la prima vittoria di un talento? Nella terza ...magico il febbraio diCovi . Dopo aver colto la prima vittoria da professionista sabato scorso sul traguardo della Vuelta a Murcia , il 23enne della UAE Emirates si è ripetuto nella seconda tappa della Ruta del ...Alessandro Covi ha espresso la propria opinione in occasione della 2^ tappa della Vuelta Andalucia. Ho dato tutto negli ultimi metri, ma ne valeva la pena perché sono felicissimo per aver ripagato con ...Sono però conscio che sarà difficile difendere il primato in classifica, proverò a tenere duro al massimo e a lottare giorno dopo giorno". L’anno scorso chiude secondo la tappa di Montalcino del Giro ...