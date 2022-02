Channing Tatum star del remake americano di System Crasher

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L'attoresarà coinvolto come protagonista e produttore deldel film tedescosarà il protagonista deldel film tedesco, arrivato nelle sale nel 2019. Il progetto sarà realizzato da Free Association, di proprietà della, in collaborazione con The Picture Company di Alex Heineman e Andrew Rona. La sceneggiatura della nuova versione disarà firmata da Garret Levitz e il progetto potrà contare sul sostegno di MGM. Il film raccontava la storia di una ragazza con un passato traumatico che viene costantemente spostata da una famiglia affidataria all'altra a causa del suo comportamento ...