Casoria | cartellone si stacca dalla strada e precipita su auto in corsa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casoria cartellone

Teleclubitalia.it

Gli agenti del commissariato Secondigliano, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Rione ...Ancora, in via Nuova Detta Casoria i poliziotti hanno controllato un’agenzia di scommesse elevando sanzioni per un totale di 5400 euro poiché il titolare, in violazione della normativa anti Covid-19, ...