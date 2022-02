Beautiful, anticipazioni 19 febbraio: notte d’amore tra Steffy e Finn dopo il tradimento di lei con Liam (Di venerdì 18 febbraio 2022) Beautiful, anticipazioni 19 febbraio: eccoci agli ultimi spoiler della settimana (come sempre da due episodi). Cosa succederà? Oltre ai “giovani” della soap, incluso Thomas, rivedremo gli “storici” Brooke e Ridge. Beautiful, anticipazioni 19 febbraio: Hope vuole stare con Liam, ma lo Spencer è ancora tormentato dai rimorsi Hope chiede a Liam di stare insieme, ma il giovane è sempre perseguitato dai sensi di colpa nei confronti della moglie, che ha tradito con la ex: Steffy. Steffy ringrazia ancora Finn e fa l’amore con lui Steffy continua a ringraziare Finn per ciò che ha fatto per Thomas e gli dice che è stato il massimo. La stilista e il medico si dichiarano il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 18 febbraio 2022)19: eccoci agli ultimi spoiler della settimana (come sempre da due episodi). Cosa succederà? Oltre ai “giovani” della soap, incluso Thomas, rivedremo gli “storici” Brooke e Ridge.19: Hope vuole stare con, ma lo Spencer è ancora tormentato dai rimorsi Hope chiede adi stare insieme, ma il giovane è sempre perseguitato dai sensi di colpa nei confronti della moglie, che ha tradito con la ex:ringrazia ancorae fa l’amore con luicontinua a ringraziareper ciò che ha fatto per Thomas e gli dice che è stato il massimo. La stilista e il medico si dichiarano il ...

