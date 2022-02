Ascolti Tv 17 febbraio 2022 analisi | “Doc” travolge e ridimensiona anche i vipponi Potter batte la Dea pay+free e Del Debbio Day time | Barca-Napoli 2 | 4% | argento Brignone 6 | 5%

(Di venerdì 18 febbraio 2022)al Top: su Rai1 Doc primo episodio 6,768 milioni e 27,2%; Doc secondo episodio a 6,370 milioni e 30,42%; I Soliti Ignoti 5,390 milioni e 21,8%; Tg1 a 5,173 milioni e 22,9% Fiction contro reality, ma con il calcio dell’Europa League (con Atalanta-Olympiacos in chiaro su Tv8 ma in ondasu Sky e Dazn) a destabilizzare la partita generalista. Con la propria programmazione identitaria, comunque, giovedì 17le ammiraglie hanno convogliato la quota ampiamente maggioritaria del pubblico. Su Rai1 si è schierato Luca Argentero con Doc -Nelle Tue mani. Stavolta su Canale 5 è andato in onda il Grande Fratello Vip, contando su un pubblico fidelizzato da settembre (Lulù seconda semifinalista, al televoto Nathaly Caldonazzo, Barù, Kabir Bedi ed Alessandro Basciano, colpito da provvedimento disciplinare) Gli altri? Su Rai2, è ...

Advertising

Affaritaliani : Ascolti TV ieri sera 17 febbraio 2022: Dritto e Rovescio batte Piazzapulita - tvzoomitalia : #AscoltiTv 17 febbraio 2022 analisi: “Doc” travolge e ridimensiona anche i vipponi. Potter batte la Dea (pay+free)… - infoitcultura : Ascolti Tv 15 febbraio 2022 analisi: Lea spicca il volo e batte anche la Champions pay+free. De Martino torna forte… - StraNotizie : Ascolti 17 febbraio, ecco quanto ha fatto la 42^ puntata del Grande Fratello Vip - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 18/02/2022 — Ascolti italiani di giovedì 17 febbraio 2022: 6,5 milioni (28,7%) per la seconda sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

... torna con una nuova stagione del talk su Rai Due dal 18. Il format sarà quello che ha ... E guai a fare furbate acchiappa. Francesca Fagnani: 'Enrico Mentana a Belve? Sarebbe una ...18/02/2022 - 11:49 Sabato 19c'è una bella news per chi a Serramanna , bella cittadina a una trentina di minuti di auto ... Dopo aver superato in poche orei 50.000su Spotify in diverse ...La scelta è stata rivelata il 4 febbraio ed è ricaduta su Erica Padilla ... e nonostante gli orari proibitivi in Australia lo show registra sempre ottimi ascolti. Notevoli sono anche i risultati ...La giornalista, compagna di Enrico Mentana dal 2013, torna con una nuova stagione del talk su Rai Due dal 18 febbraio. Il format sarà quello ... E guai a fare furbate acchiappa ascolti. Francesca ...