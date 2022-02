Ancora una maglia per il Napoli, sui social spuntano i primi indizi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovi kit in arrivo per il Napoli. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della SCC Napoli, i tifosi azzurri dovranno aspettarsi di vedere indossare ai propri beniamini ben due nuovi completini da gioco nelle prossime settimane. Il primo potrebbe fare il suo esordio già giovedì 24 febbraio, in occasione della gara di ritorno di Europa League contro il Barcellona. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di una “versione diversa” del flames kit, completino di colore blu con fiamme azzurre indossato dai calciatori del Napoli in occasione del periodo di San Valentino. FOTO: Imago – Napoli flames kit Inoltre, pare che sia prevista l’uscita di una nuova maglia nel periodo che precede la Pasqua, ma il tema del design sarà scollegato dalla ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovi kit in arrivo per il. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, emittente radiofonica ufficiale della SCC, i tifosi azzurri dovranno aspettarsi di vedere indossare ai propri beniamini ben due nuovi completini da gioco nelle prossime settimane. Il primo potrebbe fare il suo esordio già giovedì 24 febbraio, in occasione della gara di ritorno di Europa League contro il Barcellona. Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di una “versione diversa” del flames kit, completino di colore blu con fiamme azzurre indossato dai calciatori delin occasione del periodo di San Valentino. FOTO: Imago –flames kit Inoltre, pare che sia prevista l’uscita di una nuovanel periodo che precede la Pasqua, ma il tema del design sarà scollegato dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Il truffatore di Tinder, le vittime reagiscono ai piani di 'conquista hollywoodiani' di Simon Leviev Torniamo ancora una volta a parlare de Il truffatore di Tinder , il documentario arrivato a inizio febbraio su Netflix focalizzato sulle vittime delle truffe di Simon Leviev .

House of the Dragon: le riprese sono terminate, ecco l'annuncio di George R.R. Martin L'autore ha confermato che le riprese sui dieci episodi sono concluse, e che ora ci saranno i lavori di post produzione: HBO Max non ha ancora confermato il tutto, e la serie non ha ancora una data o ...

Sistemi keyless: ancora una volta si dimostrano vulnerabili AlVolante Terzo pagante, le tante questioni ancora aperte Noi operatori lamentiamo ancora ritardi enormi nei pagamenti ... per poi scoprire che vicino a loro veniva aperto un Centro appartenente ad una Catena che, guarda caso, invece si avvaleva della ...

Fibromialgia, indagine rivela i bisogni dei pazienti Per meglio comprendere questa patologia ancora troppo poco conosciuta è stata condotta una survey quantitativa dall’Istituto Piepoli, in collaborazione con Aisf Odv e il contributo non ...

