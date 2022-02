Alfonso Signorini furioso con Manila Nazzaro | “Sei una bugiarda!”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6,si era innervosito con, che aveva tramato con le amiche Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo per nominare Katia Ricciarelli, ma poi lo negava, come fa spesso; un’abitudine, questa, che nei mesi le è costata dura critiche e le accuse di falsità da parte dei telespettatori. GF Vip, nella notte Sophie e Alessandro litigano di nuovo Ancora liti e incomprensioni tra Alessandro Basciano e Sophie Codefoni dopo il provvedimento che ha colpito il ragazzo GF Vip,con: “Chi vuoi prendere in giro?” Sentendo ...