Aggressioni, minacce ed estorsioni di denaro: così un 16enne terrorizzava un coetaneo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Rocca Priora. Continue richieste di denaro, minacce, estorsioni e paura. Queste le dichiarazioni da parte di un giovane ragazzo di Rocca Priora che ha deciso di denunciare l'accaduto ai Carabinieri. Il tutto, accaduto solamente nel giro di un mese. Le Aggressioni e le minacce provenivano da parte di un coetaneo, un ragazzo di soli 16 anni, originario dell'est Europa ma da tempo residente nella cittadina dei Castelli Romani. Leggi anche: Orrore a Rocca Priora: 17enne si impicca alle catene dell'altalena in un parco giochi 400 euro in un mese a Rocca Priora Nel giro di poche settimane era riuscito a farsi dare, dietro minacce, la somma di 400 euro. Le indagini successive dei Carabinieri hanno condotto, poi, direttamente al giovane malfattore. Ora c'è un'ordinanza che ne ...

