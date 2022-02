ULTIM’ORA – Le scelte di Spalletti | la notizia su Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Ci stiamo avvicinando sempre più al big match del Camp Nou tra il Barcellona di mister Xavi Hernandez e il Napoli di Luciano. Il tecnico di Certaldo ha più di un dubbio per quanto riguarda l’undici iniziale per la partita di oggi in Spagna. Da Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, arrivano indiscrezioni bomba soprattutto su Victor. NAPLES, ITALY – FEBRUARY 12: Victorof SSC Napoli checks his face mask during the Serie A match between SSC Napoli and FC Internazionale at Stadio Diego Armando Maradona on February 12, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Provino in vista per: c’è la news Dalla trasmissione condotta da Valter De Maggio arriva unaimportantissima sul centravanti nigeriano: ...