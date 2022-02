Ucraina, Mosca si ribella alla narrazione mediatica: menzogne. I separatisti: Kiev ci provoca (Di giovedì 17 febbraio 2022) È una guerra per ora mediatica quella che si sta combattendo fra Stati Uniti e Mosca sull’Ucraina, una guerra di annunci, smentite, accuse più o meno false, parecchi bluff, qualche esibizione muscolare e il tentativo di Biden di apparire come lo sceriffo che interviene a sistemare le cose. Nulla di nuovo in effetti, ogni volta che c’è un democratico alla Casa Bianca – nei fatti i peggiori guerrafondai – c’è sempre questo teatrino a beneficio elettorale del Potus del momento. “Non siamo noi a fomentare le tensioni” in Ucraina, avverte oggi Lavrov. E accusa: “lo spazio mediatico è riempito di menzogne”. Le autorità militari russe avevano annunciato un nuovo ritiro delle loro forze al confine. Ma gli Usa ieri hanno definito falsa la notizia del parziale ritiro per una de-escalation della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) È una guerra per oraquella che si sta combattendo fra Stati Uniti esull’, una guerra di annunci, smentite, accuse più o meno false, parecchi bluff, qualche esibizione muscolare e il tentativo di Biden di apparire come lo sceriffo che interviene a sistemare le cose. Nulla di nuovo in effetti, ogni volta che c’è un democraticoCasa Bianca – nei fatti i peggiori guerrafondai – c’è sempre questo teatrino a beneficio elettorale del Potus del momento. “Non siamo noi a fomentare le tensioni” in, avverte oggi Lavrov. E accusa: “lo spazio mediatico è riempito di”. Le autorità militari russe avevano annunciato un nuovo ritiro delle loro forze al confine. Ma gli Usa ieri hanno definito falsa la notizia del parziale ritiro per una de-escalation della ...

